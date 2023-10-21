Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Poland streetscape

Как получить польский IP-адрес

Лучший способ получить польский IP-адрес — воспользоваться VPN. Почему? Подключение к Сети через VPN позволяет быстро и просто сменить IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.

Купить ExpressVPN
Лучший VPN-сервис
VPN №1 для Польши

Получите польский IP с помощью VPN

VPN-сервис перенаправит ваш интернет-трафик через VPN-сервер, расположенный в выбранной вами стране (например, в Польше). После этого вы будете казаться для сайтов и приложений пользователем из Польши.

Как использовать VPN

ExpressVPN имеет сверхбыстрые VPN-серверы в Польше, а потому вы без проблем получите как польский IP-адрес, так и IP-адрес любой другой из 105 стран мира.

Купить ExpressVPN

Как получить польский IP в 3 шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN.

Шаг 2

Загрузите приложение для своего устройства.

Шаг 3

Подключитесь к локации
VPN-серверов в Польше.

Купить ExpressVPN
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров
Серверы, соединенные друг с другом.

Что такое «польский IP-адрес»?

IP-адрес — это уникальный идентификатор подключенного к Интернету устройства. Соответственно, под польским IP-адресом понимается адрес, принадлежащий расположенному в Польше серверу.

Так как IP-адрес неразрывно связан с локацией и интернет-провайдером, смена IP с помощью VPN-сервиса позволяет вам работать онлайн более анонимным образом и самим решать, какие ваши данные будут доступны сторонним сайтам и приложениям.

Воспользуйтесь проверкой IP-адреса от ExpressVPN и узнайте, какую информацию могут определить по вашему IP сайты и приложения.

Купить ExpressVPN

Преимущества ExpressVPN

Локация VPN-серверов в Польше

Получите польский IP-адрес, выбрав в приложении Польшу.

Защита до 8 устройств одновременно

Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на все свои устройства и подключить до восьми из них одновременно.

Невероятно быстрые подключения

Получите молниеносную скорость подключения для просмотра видео в потрясающем качестве: всё благодаря глобальной сети с 10-гигабитными серверами.

Неограниченная пропускная способность

VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.

Безопасные подключения

ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите защищенный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.

Поддержка в онлайн-чате 24/7

Сотрудники нашей службы поддержки готовы помочь вам в любое время суток по любым вопросам.

Купить ExpressVPN

Зачем нужен VPN-сервис, чтобы получить польский IP-адрес

Сеть VPN позволит вам просматривать любой контент, не заботясь об ограничениях по географическому принципу и зная, что посещаемые вами сайты не регистрируют ваш личный IP-адрес и не собирают другую конфиденциальную информацию. Если вы цените свою онлайн-приватность и анонимность, вам следует использовать VPN на всех своих устройствах и для всего, что вы делаете в Интернете.

Использование VPN гарантирует, что никакие третьи лица не смогут перехватить ваши данные при их передаче. VPN-подключение особенно полезно при использовании публичных сетей Wi-Fi, например, в гостиницах и аэропортах во время путешествий или в кафе и офисах для коворкинга при удаленной работе.

Нужен IP-адрес другой страны? ExpressVPN предлагает серверы в 105 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и многие другие.

Как получить IP-адрес Польши при помощи бесплатных VPN?

Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик: например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.

Are free VPNs safe?

Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 105 стран мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

Скачайте VPN для Польши на все свои устройства

Скачайте лучшее VPN-приложение для Польши на iOS, Mac, iPhone, Android и другие устройства. Защитите каждое свое устройство: вы даже можете скачать расширение ExpressVPN для Chrome.

VPN для Польши защищает различные устройства.

Каждая подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех ваших домашних устройств, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, и для систем Smart TV, например, Apple TV, Amazon Fire TV Stick и Samsung Smart TV. Скачайте APK-файл с VPN для Польши на свои устройства Android или приложение ExpressVPN для ПК!

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
VPN для игровых приставок
VPN для Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge
Расширение для Brave
Расширение для Vivaldi

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

Купить ExpressVPN

ЧаВо: как получить польский IP-адрес

Безопасно ли использовать VPN, чтобы получить польский IP-адрес?
Легально ли использование VPN в Польше?
Как изменить локацию моего IP-адреса на Польшу?
Как получить польский IP-адрес на смартфоне?
Можно ли сменить IP-адрес с помощью польского прокси-сервиса?
Какой VPN-сервис с польским IP лучший?
Можно ли найти бесплатный VPN-сервис с IP Польши?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к серверным локациям в 105 странах, и их количество постоянно растет. Вы можете выбрать любую из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Польше, так и в любой другой стране.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN для Польши без всякого риска

Попробуйте лучший VPN-сервис для Польши сегодня. Если вы не будете полностью удовлетворены услугами ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваш платеж полностью.

Купить ExpressVPN

Выберите язык