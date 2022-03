Serviço de VPN do Camboja

Os usuários da ExpressVPN podem se conectar a 160 localizações de servidor em 94 países e esse número só cresce. Você pode acessar qualquer uma dessas localizações de servidor VPN do Camboja ou de qualquer outro lugar do mundo.

Há algum tipo de censura na internet no Camboja. Os ativistas também foram submetidos à vigilância do governo e correm o risco de serem presos. Uma VPN permitirá que você aumente seu nível de anonimato e acesse a web aberta.

As VPNs são legais no Camboja?

A ExpressVPN é totalmente compatível com seus serviços de streaming favoritos, como a Netflix , Amazon Prime e mais *. Desfrute de horas de entretenimento no conforto da sua casa sem se preocupar com limites de largura de banda, lentidão e limitação de dados.

Viajando pelo Camboja? Conecte-se a qualquer uma das 160 localizações de servidor da ExpressVPN na Ásia, nos EUA e em 94 países para aproveitar sites e serviços no exterior. Descensure conteúdo bloqueado e redes sociais e use a internet sem restrições.

Experimente nossa VPN rápida, segura e confiável para o Camboja. Obtenha um endereço IP do Camboja ou de qualquer outro lugar do mundo. Navegue na internet de forma privada e sem limites.

