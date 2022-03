Cambodjaanse VPN dienst

ExpressVPN gebruikers kunnen verbinden met 160 serverlocaties in 94 landen en dit worden er steeds meer. U kunt verbinden met elk van deze VPN serverlocaties vanuit Cambodja of waar ook ter wereld.

Er is enige internetcensuur in Cambodja. Activisten worden ook in de gaten gehouden door de overheid en lopen het risico om gearresteerd te worden. Met een VPN kunt u uw anonimiteit vergroten en toegang krijgen tot het open web.

Het is legaal om een VPN te gebruiken in Cambodja, waar sprake is van enige censuur.

*ExpressVPN is een VPN dienst die niet is bedoeld voor het omzeilen van auteursrechten. Raadpleeg de Leveringsvoorwaarden van ExpressVPN en van uw content provider voor nadere informatie.

ExpressVPN is toegewijd aan uw volledige privacy, dus verzamelen wij geen logs van uw verbindingen en activiteiten , en onze servers zijn speciaal ontworpen zodat alle gegevens worden gewist bij elke reboot. Ons privacybeleid is ook onafhankelijk gecontroleerd.

ExpressVPN is volledig compatibel met uw favoriete streamingdiensten zoals Netflix , Amazon Prime en meer *. Geniet urenlang van entertainment vanuit het comfort van uw huis zonder u zorgen te maken over bandbreedtebeperkingen, afknijpen en datalimieten.

Reist u in Cambodja? Verbind met een van de 160 serverlocaties van ExpressVPN in Azië, de VS , en 94 landen om te genieten van buitenlandse websites en diensten. Deblokkeer gecensureerde content en sociale media, en gebruik het internet zonder beperkingen.

Probeer onze snelle, veilige en betrouwbare VPN voor Cambodja. Neem een Cambodjaans IP adres of een IP van elders in de wereld. Browse privé en zonder enige beperkingen.

Need help? Chat with us!