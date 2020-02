Jaka jest różnica między proxy a VPN?

Serwer proxy to po prostu komputer kogoś innego pomiędzy Tobą a resztą Internetu. Inne strony widzą adres IP tego komputera zamiast Twojego.

"Darmowe" proxies są niezwykle niebezpieczne, ponieważ zmuszają Cię do rezygnacji z kontroli swojego ruchu internetowego dla kogoś, kto prawdopodobnie ma ukrytą motywację co do świadczenia tej "usługi". Test z ponad 20 000 usług proxy wykazał, że prawie wszystkie z nich wstrzyknęły jakąś formę złośliwego oprogramowania.

VPN to bezpieczny tunel między Tobą a resztą Internetu. On również ukrywa Twój adres IP za pomocą najlepszego w swojej klasie szyfrowania, a dodatkowo nie rejestruje aktywności oraz połączeń i posiada rodzime aplikacje dla wszystkich Twoich urządzeń, by zapewnić Ci najwyższą ochronę Twojej prywatności.

Przeczytaj więcej o niebezpieczeństwach związanych z darmowymi serwerami proxy.