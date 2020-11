Zdobądź sekretne kody do Netflixa, aby odblokować wszystkie filmy

Jak używać kodów gatunków w aplikacji Netflixa

Jeśli chcesz przeglądać kategorie Netflixa na swoim telefonie, tablecie, smart TV lub konsoli do gier, musisz skorzystać z aplikacji Netflixa. Ponieważ aplikacja nie ma adresów URL, nie będziesz w stanie wprowadzać kodów gatunków, które zostały przedstawione powyżej.

Jest jednak sposób na to, aby podejrzeć ukryte kategorie w aplikacji Netflixa. Zaloguj się do aplikacji i wybierz funkcję wyszukiwania. Wpisz konkretny gatunek w pasku wyszukiwania, np. Anime Sci-Fi, a następnie przewiń ekran do dołu, aż do sekcji „Eksploruj tytuły powiązane z” wraz z sugerowanymi gatunkami, w tym także tym, który Cię interesuje.