I noen tilfeller kan bruk av VPN faktisk forbedre tilkoblingen og strømmehastigheten din hvis internettleverandøren din har strupet trafikken. Strømming med VPN holder også nettaktiviteten din mer privat og sikker, ettersom tilkoblingen din er beskyttet med tunnelering og kryptering, så tredjeparter som internettleverandører ikke kan snoke i datapakkene dine. For hvorfor skal din ISP eller annonsører vite hva du ser på, på Netflix? Strømming med et VPN er også viktig for å holde deg sikrere hvis du er på et offentlig nettverk.

Mens alle VPN-er har potensial til å redusere internett-tilkoblingen din, er ExpressVPN et av de raskeste, og brukere merker sjelden forskjell. Strømming fungerer best når du er koblet til en serverlokasjon som er nærmest din geografiske plassering. Hvis du er koblet til ønsket lokasjon og fortsatt har problemer med å koble til, kan du ta kontakt med ExpressVPNs kundestøtte.