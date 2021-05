Det beste VPN-et for å handle med kryptovaluta

Kryptovaluta er ved utforming sikkert og privat – men dette varierer blant valutatypene. De er imidlertid ikke helt anonyme. En bedre beskrivelser er at kryptovaluta er pseudonymer. Dessverre finnes det måter kryptotransaksjoner kan av-anonymiseres på, og muligens eksponere den virkelige identiteten din for dårlige aktører.

Som enhver annen form for investering, kommer handel med kryptovaltuta med egen risiko. Det er for eksempel aldri tilrådelig å lagre alle pengene dine på ett enkelt sted ettersom det øker risikoen din for å miste alt om det skulle hackes. Faktisk er krypto-lagre ofte magneter for dataangrep.

Med det sagt, anbefaler vi sterkt at du tar noen forholdsregler for å beskytte pengene dine på nett, Dette kan inkludere, men er på ingen måte begrenset til å: holde datamaskinen din oppdater, sjekke ulike krypto-lommebøker før du velger en, bruke et passordlagringsprogram, aktivere to-faktorautentisering, være obs på sosial manipulering og bruke et kaldt lager for kryptovalutaen din.