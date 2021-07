Søk på DuckDuckGo med et VPN.

Som oppgitt i personvernpolitikken deres: Nettleseren din vil automatisk sende informasjon om datamaskinen din til DuckDuckGo. Men i motsetning til andre søkemotorer, vil ikke DuckDuckGo lagre den informasjonen.

Dette betyr imidlertid ikke at nettstedet du ender opp med å besøke vil gjøre det samme. DuckDuckGo vil beskytte IP-adressen din og andre identifiserbare data til et punkt. Bruk et VPN for å maskere IP-adressen din så du kan tette igjen hullet for en sikrere nettopplevelse.