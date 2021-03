Hvordan skjermspeile eller caste til en TV med et VPN

Chromecast

Googles Chromecast er en liten strømmeenhet som du plugger inn i TV-en, og det er den enkleste casting-enheten – på en god måte. Bare åpne en film, et spill, en sang eller andre medier på mobilenheten din, trykk på et ikon, og det vil castes til TV-en din. Den har ikke noe TV-grensesnitt eller fjernkontroll du må håndtere. Fordi enhver Android- eller iOS-mobilapp kan enkelt settes opp med casting-mulighetene til Chromecast av utviklerne, har antallet kompatible apper vokst raskt. Chromecast tilbyr også speiling fra Android- og Windows-enheter. For høyere oppløsning og mer avanserte fargeteknologier, gå for Chromecast Ultra.

Les om speiling med ExpressVPN og Chromecast.