Fungerer ikke Pinterest? Avblokker det med et VPN

Å bruke et VPN er helt legitimt – millioner av mennesker rundt om i verden kobler seg til internett via et VPN hver dag. VPN blir brukt av bedrifter for å sikre sensitive forretningsdata, og privatpersoner bruker VPN hele tiden for å få tilgang til sensurerte nettsteder som Facebook, og til og med forbedre gamingopplevelsen på nett.

