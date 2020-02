Slik krypterer et VPN pokerspillene dine

Som en pokerspiller på nett må du stadig sende personlige opplysninger og penger over internett. Det er svært viktig å sikre både dine penger og din identitet. Et VPN gir deg sikkerhet og fungerer som en kryptert tunnel mellom datamaskinen din og internett.

Alle som bruker en datamaskin regelmessig på et usikret Wi-Fi-nettverk – for eksempel på reise i anledning av pokerturneringer – kan være et potensielt offer for hackere som kan bruke programmer som pakkesniffere for å fange opp store mengder av data.

VPN gir et ekstra lag med sikkerhet ved å lede all internettrafikk via en tunnel mellom pokernettsteder og datamaskinen din gjennom en privat og sikker tilkobling.

ExpressVPN oppbevarer heller ikke logger av internettrafikken din, slik at du kan spille og grinde med ekstra anonymitet uansett hvor i verden du befinner deg.