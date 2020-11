Hvordan fjerne blokkeringen av Gmail med et VPN

Opphev blokkeringen av Gmail med et VPN

Hundrevis av millioner av mennesker over hele verden bruker Gmail som sin primære e-posttjeneste. Og hva er det å ikke like ved det? Den er gratis, og tilbyr tonnevis av plass, og dens integrering med Google Apps gjør den til et toppvalg for både individuelle brukere og bedrifter.

I noen land er imidlertid Gmail blokkert, sammen med andre Google-applikasjoner og tjenester. Dette er et stort problem, ikke bare for å holde kontakten med folk, men for produktivitet og næringsvirksomhet.

Når Gmail er blokkert, hvordan kan du …

holde kontakten med vennene dine?

dele viktige dokumenter med kolleger?

få tilgang til hele din sosiale- og jobb-kalender?

bruke Hangouts for å chatte med dine slektninger i andre land?

Svaret er enkelt – bruk et VPN. Men ikke alle VPN er like. Når du er i et land som sensurerer innhold, er det essensielt at du bruker et pålitelig VPN med et godt utvalg av servere. Av denne grunn er ExpressVPN førstevalget for folk i land som blokkerer Gmail.