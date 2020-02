Hvorfor er Skype blokkert?

Over 300 millioner bruker Skype hver måned. Skype er et økonomisk alternativ til dyre, internasjonale langdistanse-telefonsamtaler.

Hvem bruker Skype?

Skype hjelper mennesker å holde kontakten med venner og familie mens de studerer, jobber eller reiser i utlandet. Det styrker tusenvis av bedrifter og lar mennesker dele skjermer, sende umiddelbare meldinger, ha gruppesamtaler og ha videokonferanser med klienter, kunder og lagkamerater. Og det gir tusenvis av mennesker muligheten til å fortsette å lære, uansett om de øver på et nytt språk eller får hjelp fra en ekspert i et annet land.

Hvis folk elsker Skype, hvorfor er det blokkert?

I noen land blokkerer eller begrenser statlige kontrollorganer, teleselskaper og nettleverandører VoIP-tjenester som Skype for å eliminere konkurranse, redusere tap av inntekter og opprettholde kontroll over kommunikasjonsmarkedet. På noen skoler og arbeidsplasser blokkerer nettverksadministratorer gjennom implementering av filtre for å forhindre at studenter og ansatte skal bruke opp båndbredden.

Bruk et VPN for å fjerne blokkeringen av Skype. Ikke la noen sette begrensninger for hvordan du kommuniserer på nett.

Skaff ExpressVPN