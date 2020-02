Hvorfor bruke et VPN for VoIP?

Frihet til å ringe

Noen land i Midt-Østen og Asia blokkerer VoIP-tjenester som Skype og Viber med en brannmur. ExpressVPN avblokkerer VoIP-tjenester så du kan holde kontakten med familie og venner uansett hvor i verden du er.

Høyere hastigheter

Å legge til et lag av sterk kryptering vil normalt sakke ned tilkoblingen din, men ExpressVPNs servere er lynraske og kontinuerlig optimalisert, så du vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell. Her er Skypes anbefalinger for opplasting-/nedlastingshastigheter:

Samtaletype Minimumhastighet

(opplasting/nedlasting) Anbefalt hastighet

(opplasting/nedlasting) Telefonsamtaler 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Videosamtaler/skjermdeling 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Videosamtaler (høy kvalitet) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Videosamtaler (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Gruppevideo (3 personer) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Gruppevideo (5 personer) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Gruppevideo (7+ personer) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Spar penger

Skype, Viber og Google Hangouts tilbyr alle veldig lave priser for internasjonale samtaler når du ringer til mobilnumre eller fasttelefon. Det betyr at du kan spare penger når du bruker VoIP over en VPN-tunnel i stedet for gjennom din lokale telefonleverandør.

Velg den VPN-serverlokasjonen som er nærmest VoIP-samtalemottakeren for å få de beste prisene!

Større VoIP-sikkerhet

Å kryptere hele internettilkoblingen din med 256-biters AES-kryptering betyr at VoIP-samtalene dine vil være beskyttet mot datalagring fra internett- og/eller VoIP-tjenesteleverandøren din. Kryptering forhindrer også pakkesniffing og andre forsøk på å strupe båndbredden din basert på internettbruken din.

ExpressVPN krypterer internettilkoblingen din og skjuler IP-adressen din så du kan bruke VoIP-tjenester som Skype, Viber og Google Hangouts hvor som helst i verden, selv i land der disse tjenestene er blokkert.

