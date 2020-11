Hvorfor er Telegram blokkert?

Telegram bruker ende til ende-kryptering, noe som gjør det tilnærmet umulig for myndigheter og andre påtrengende organer å spionere på nettkommunikasjon. Noen myndigheter vil ikke at innbyggerne skal ha for mye privatliv. Derfor blokkerer de appen og hindrer tilgang til den for alle som bor i eller reiser i disse landene.

