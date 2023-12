Å koble til ExpressVPN er raskt og enkelt . Bare tegn et abonnement, last ned og koble til!

TrustedServer setter en ny standard for sikkerhet og er revidert for å verifisere personvernbeskyttelser.

I tillegg til å holde dataene og filene dine trygge og skjult bak et kryptert nettverk, beskytter det å koble tingens internett-enhetene dine via en VPN-ruter deg mot hackere, snoker og alle som vil se på hvordan du bruker internettet ditt.

Vil bruk av et VPN for IoT-enheter forhindre Google og Amazon fra å samle inn dataene mine?

Med våre iOS - og Android -enheter, kan du sikre mobil-interaksjonene dine med IoT-enhetene dine med et tastetrykk. Dette beskytter deg mot alle som vil spionere på Wi-Fi-tilkoblingen din når du kontrollerer smarthjem-enhetene dine via telefonen din.

Med ExpressVPN på ruteren din kan du utvide personvernet og sikkerheten til et VPN til alle enhetene i hjemmet ditt , inkludert din virtuelle assistent, sikkerhetskameraer og smartlamper. Å bli beskyttet er like enkelt som å koble til hjemmenettverket ditt. (Ikke klar for en VPN-ruter? Vurder å bruke din Mac - eller Windows -maskin i stedet.)

Mens utstyr og enheter som er tilkoblet internett gir deg bekvemmeligheter i livet, kan de kompromittere hjemmets personvern og er sårbare for mellommannsangrep hvis de tolkes av hackere. Både eiendommen og dataene dine er utsatt for risiko.

IoT, tingenes internett, refererer til riket av hverdagsobjekter som kan kobles til internett og fjernstyres via mobilen eller nettbrettet ditt. Smarthjem-enheter faller inn under denne kategorien, og kan omfatte alt fra kjøleskap og vannkokere, til sikkerhetskameraer og dørlåser. Eksempler på populære IoT-enheter: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring dørkamera, Nest Protect røykalarm, Philips Hue smartlys.

Need help? Chat with us!