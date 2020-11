[nb-NO] Work from home VPN: Stay safe and do more

Et jobb-VPN brukes vanligvis for å beskytte bedriftens personvern, men ikke deg som ansatt. Når du bruker et jobb-VPN, er internettrafikken din skjult for internettleverandøren din og andre tredjeparter, men vil ikke være skjult for bedriften din.

Å skaffe deg et personlig eller forbruker-VPN som ExpressVPN vil øke personvernet ditt og skjule aktiviteten din fra bedriftens nettverk.

Les flere tips for hvordan du kan jobbe trygt hjemmefra.