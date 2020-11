Fjern blokkeringen av WhatsApp hvor som helst med et VPN

Hvorfor er WhatsApp blokkert?

WhatsApps ende-til-ende-kryptering gjør det vanskeligere for politimyndigheter å spionere på folk. Enkelte myndigheter i Asia, Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika er ikke komfortable med at innbyggerne har for mye privatliv, så de velger ofte å blokkerer WhatsApp-aktivitet delvis eller fullstendig på sine lands nettverk.

Med ExpressVPN kan du koble til en serverlokasjon utenfor landet ditt, og få full WhatsApp-funksjonalitet tilbake. Du kan til og med prøv ExpressVPN i 30 dager for å forsikre deg om at det fungerer for deg!