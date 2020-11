Hvorfor er Wikipedia blokkert?

Wikipedia er hjemmet til den største åpen-kilde-databasen på planeten. Med mer enn 40 millioner artikler på 303 språk og stadig flere kommer til, er det hit folk henvender seg for informasjon.

Dessverre sensurerer noen land hele Wikipedia. Dette kan være fordi myndighetene regner innholdet som “støtende”, eller bare ønsker å begrense tilgang til gratis informasjon.

Hvis du er et sted hvor Wikipedia er sensurert, bruk et VPN for å få tilgangen tilbake.