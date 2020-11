Hvordan fjerne blokkeringen av Snapchat med et VPN

Hvorfor er Snapchat blokkert?

Over 180 millioner mennesker bruker Snapchat daglig for å dele bilder og videoer med venner. Mange av disse brukerne er studenter hvis skole blokkerer tilgang til Snapchat og andre sosiale medier. Å bruke et VPN overvinner skolens brannmur for å avblokkere Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter og mer.

Noen land i Midtøsten og Asia sensurerer sosiale medier for å begrense ytringsfriheten. Å bruke et VPN overvinner myndighetenes sensur ved å avblokkere Snapchat, Google, YouTube og andre nettsteder og tjenester.