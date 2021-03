Fjern blokkeringen av Omegle overalt med et VPN

Hvordan fjerner et VPN blokkeringen av Omegle?

Et virtuelt privat nettverk som ExpressVPN sender all internettrafikken gjennom en kryptert tunnel til en sikker serverlokasjon som fungerer som en lokasjons-proxy for enheten din.

Når du kobler til en VPN-server, får du en annen IP-adresse. Hvis din opprinnelige IP-adresse er utestengt av Omegle, vil VPN-et hjelpe deg med å få tilgang til Omegle-appen som vanlig. Hvis landet eller skolen din blokkerer Omegle-chat, kan du bare koble til en server i et land hvor nettstedet ikke er blokkert for å få tilgang. Du kan til og med prøve ExpressVPN risikofritt i 30 dager for å sikre at det fungerer for deg.