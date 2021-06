Slik fungerer et sikkert VPN med Locast

Locast er en gratis tjeneste som tilbyr direktesendinger av lokale amerikanske TV-kanaler over internett. Disse kanalene er gratis over luften for alle som befinner seg i disse markedene, men å se de på nettet krever ofte legitimasjon fra en betal-TV-leverandør, for eksempel et kabel- eller satellittselskap eller en kabelkuttende tjeneste over nett. Locast tilbyr et alternativ for brukere som ikke kan se på TV på tradisjonelle måter, fordi de ikke har en TV eller antenne, eller fordi signalet er blokkert av lokalt terreng.