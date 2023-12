Strøm NHL-kamper direkte på CBC

Pris: Gratis

CBC er en av de offisielle NHL-kringkasterne i Canada. Sørg for å sjekke CBC sin hockey-sendeplan for å vite når du skal gjøre deg klar til kamp. Det er lekende lett å registrere seg.

For å se direktestrømmer av NHL på CBC:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i Canada. Gå til CBC Gem og registrer deg. (Du må kanskje oppgi et gyldig kanadisk postnummer, f.eks. R3T 4A7, V1M 1Y8.) Du er klar!

Slik strømmer du NHL-kamper på ESPN+ med et VPN

ESPN+ er din kilde for å se NHL, uansett hvor du er, på hvilken som helst enhet. Det er fordi det er det mest omfattende alternativet som er tilgjengelig, og tilbyr hver eneste NHL-kamp til en rimelig pris – så vel som en rekke andre direktesendte sporter.

Pris: 10 USD/md eller 100 USD/sesong

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i USA. Gå til ESPN+ og registrer deg. Strøm helt uten blackouts!

Ser du på kampene fra en datamaskin? For å få den beste strømmeopplevelsen kan du bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse for Chrome, Firefox, or Edge.

Strøm NHL-spill ved hjelp av tjenester med gratis prøveversjoner

Det finnes en rekke strømmetjenester, som Sling TV og YouTube TV, som vil hjelpe med å holde deg oppdatert på hockeyverdenen, da de inkluderer NHL-kringkastere som ESPN og ABC (som vil sende noen finalekamper). De koster imidlertid litt mer, men fordelen er at de tilbyr gratis prøveperioder. Dette gir deg muligheten til å trygt og sikkert teste tjenesten risikofritt for å se om den fungerer for deg. Bare følg disse stegene og velg din foretrukne kabelkuttende tjeneste:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon i USA. Gå til Sling TV Orange (35 USD/md) eller YouTube TV (65 USD/md) og bruk en gratis prøveperiode. Len deg tilbake og nyt!

Ser du på kampene fra en datamaskin? For å få den beste strømmeopplevelsen kan du bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse for Chrome, Firefox, or Edge.

Sling TV

Pris: fra 35 USD/måned

Sling TV er det billigste og beste alternativet for å se NHL-kamper direkte. Du trenger kanskje et amerikansk kredittkort eller PayPal for å abonnere. En tre-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig via appen.

YouTube TV

Pris: fra 65 USD/måned

YouTube TV har alle kanalene du trenger for å se NHL. En fem-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig.

Obs: Du trenger kanskje et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort eller PayPal for å abonnere på YouTube TV. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Hulu + Live TV

Pris: 70 USD/måned

Hulu tilbyr ikke en gratis prøveperiode, men live-TV-pakken inneholder syv kanaler for sikker strømming av NHL.