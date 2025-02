Existuje několik důvodů, proč nemusí vaše Mac VPN fungovat. Zde jsou některé z nejběžnějších příčin a jak je opravit:

Firewal problémy: Your Mac's firewall may be blocking your VPN connection. Try temporarily disabling the firewall to see if that resolves the issue. If the VPN works without the firewall, you will need to configure the firewall to allow traffic through your VPN connection.

Problémy s připojením sítě: Ujistěte se, že je váš Mac připojen k internetu předtím, než se pokusíte připojit k VPN. Pokud máte problémy s připojením k internetu, můžete zkusit restartovat router nebo modem.

VPN protokol: Různé VPN protokoly mohou mít různé požadavky na kompatibilitu. Zkuste použít jiný VPN protokol, jako je Lightway, OpenVPN nebo IKEv2, abyste zjistili, zda to vyřeší problém.

Softwarové konflikty třetích stran: Some third-party software, such as antivirus or firewall programs, may interfere with your VPN connection. Try temporarily disabling any third-party software that you think might be causing the problem.

nesprávné nastavení DNS: Pokud je vaše nastavení DNS nesprávné, může zabránit tomu, aby vaše Mac vyřešil adresu VPN serveru. Zkuste použít nastavení DNS doporučené poskytovatelem VPN.

problémy s VPN serverem: Někdy se problém může týkat samotného VPN serveru. Zkuste se připojit k jinému VPN serveru a zjistěte, zda to vyřeší problém.