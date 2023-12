Oui, la plupart des VPN sont sûrs et sécurisés car ils créent un tunnel chiffré entre votre appareil et internet, ce qui vous permet de naviguer en ligne avec plus de confidentialité et de sécurité.

Cependant, tous les VPN ne se valent pas. Il est recommandé d'opter pour des services premium comme ExpressVPN, qui ont une appli mobile optimisée pour offrir des vitesses supérieures, de la sécurité, de la stabilité et sans limitations de bande passante. Nous préservons la sécurité de votre trafic en ligne avec un chiffrement solide tout en offrant des localisations de serveur répartis dans 105 pays. Vous aurez également accès à notre support client disponible 24h/24 et 7j/7 via messagerie instantanée ou e-mail.