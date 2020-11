ExpressVPN til Google Chromecast: #1 Chromecast VPN

Cast til TV

Cast et show eller en film fra en VPN-aktiveret smartphone eller computer direkte til dit TV ved hjælp af Chromecast. Besøg vores supportside for detaljer om, hvordan du gør dette. Det er måske den enkleste måde at bruge din VPN til at streame til et tv, og det fungerer hjemme hos venner, selvom de ikke har ExpressVPN.