Sådan kan du dublere din skærm eller caste den på et tv med en VPN

Dublering betyder at projicere en nøjagtig kopi af displayet på din lille skærm på en stor skærm. Alt, hvad du ser på din enhed - værktøjslinjer, tid og dato, batteriforbrug osv. - kan ses på tv'et, og enheden skal normalt være dedikeret til streamingen med dens skærm aktiv og ikke lave andet. Der kan også være en lille forsinkelse mellem det, du ser på din enhed, og det, der vises på dit tv. Hvis disse begrænsninger ikke er et problem for dig, vil dublering sandsynligvis virkeuden problemer.

Casting er derimod en funktion, der er indbygget i mange apps og operativsystemer, der giver dig mulighed for at projicere en stream, mens enheden stadig kan bruges til noget andet eller endda i slumretilstand. Billedkvalitet og hastighed kan være bedre end med dublering. Men denne funktionalitet er ikke til stede for alle apps og på alle enheder, og i nogle få tilfælde kan den muligvis deaktiveres af appproducenten eller enhedsproducenten af forretningsmæssige årsager.