VPN'er er lovlige i jurisdiktioner rundt om i verden, og de bruges i vid udstrækning af enkeltpersoner til at beskytte deres private oplysninger og alle former for onlineaktiviteter, herunder streaming. VPN'er kan også omgå begrænsninger, der er rettet mod visse tjenester af internetudbydere eller af lokale wi-fi-udbydere på skoler, kontorer og offentlige steder.

Nogle streamingtjenester kan have deres egne politikker vedrørende den tilladte brug af VPN'er. Hvis du er i tvivl, skal du læse servicevilkårene. ExpressVPN er ikke beregnet til at blive brugt som et middel til omgåelse af ophavsretten.