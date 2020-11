Få den bedste VPN til IPTV

Hvad er IPTV?

IPTV står for Internet Protocol Television (eller internetprotokol-tv), men det betyder ethvert tv, der leveres via en internetforbindelse i stedet for på traditionelle måder (via antenne, kabel eller satellit).

Denne slags tjenester, der kun broadcaster over nettet, som Hulu+ Live TV, Sling TV eller fuboTV er blandt de mest populære former for IPTV, der tilbyder livestreaming af populære udsendelses- og betalings-tv-kanaler, inklusive lokale netværksselskaber. Men der er utallige mindre udbydere også.

I disse dage inkluderer de fleste større kabel- og satellitudbydere, som fx AT&T TV, også IPTV-tjenester som en del af et standardabonnement, så du kan streame kanaler live, selv når du er væk hjemmefra.