Spar penge på fly

Flyselskaber er kendte for at justere priserne på flyrejser baseret på køberens placering. Brug ExpressVPN til at starte din søgning fra mindre velstående lande og arbejde dig opad. Brug en vekselkursberegner til at holde styr på prissætningen, og vær altid opmærksom på gebyrer. Tirsdage og søndage plejer at være de billigste dage for flybilletter. Fredage plejer at være de dyreste.

Husk, der er ingen faste regler for at finde billige flyrejser, så det er bedst at tjekke ofte og være så grundig som muligt. Du ved aldrig, hvilken slags rabatter du kan finde!