Selv om deres navne næsten er identiske, er Apple TV og Apple TV+ meget forskellige produkter.

Apple TV er en lille digital medieafspiller, der opretter forbindelse til dit tv med apps og giver dig mulighed for at se indhold fra iTunes og adskillige streamingtjenester som fx Netflix, Hulu og YouTube.

Apple TV+ er Apples egen streamingtjeneste, der blev lanceret den 1. november 2019, og som har fokus på originale tv-shows og film af høj kvalitet. Du har ikke brug for en Apple TV-enhed for at se Apple TV+.