Bedste VPN til kryptohandel

Kryptovalutaer er efter design sikre og private - men dette varierer på tværs af valutatype. De er dog ikke helt anonyme. En bedre beskrivelse er, at kryptovaluta er pseudonymt. Desværre er der måder, hvorpå kryptotransaktioner kan de-anonymiseres, og det efterlader muligvis din sande identitet udsat.

Som enhver anden form for investering har handel med kryptovaluta sine egne risici. Det er for eksempel aldrig tilrådeligt at gemme alle dine penge på en enkelt børs, da det øger dine chancer for at miste alt i tilfælde af et hack. Faktisk er handelsbørser for kryptovaluta ofte magneter til cyberangreb.

Når det er sagt, anbefaler vi kraftigt at tage nogle foranstaltninger for at beskytte dine penge online. Detkan omfatte, men er på ingen måde begrænset til: At holde din computer opdateret, undersøge krypto-tegnebøger inden tilmelding, hjælp fra en adgangskodeadministrator, muliggøre totrinsbekræfelse, være på vagt over for social engineering og vedtage en kold opbevaringsmetode til din kryptovaluta.