Udover sikkerhedsfordelene tilbyder VPN'er et udvalg af serverplaceringer, du kan oprette forbindelse til, hvilket gør det nemt at ændre placering med bare ét klik på en knap. Det kan give spillerne ekstra anonymitet og sikkerhed at ændre placering.

Nogle spillere bruger en VPN til at få adgang til pokerhjemmesider, der er begrænset efter placering. Prominente pokersider som PokerStars, 888 Poker, Party Poker og iPoker tillader fx ikke, at man kan spille fra USA, mens amerikanske hjemmesider som Bovada og Ignition Casino forbyder at spille uden for USA. Nogle brugere forsøger måske at få en fordel ved at deltage i spil, der af regelmæssige årsager, er begrænset til spillere fra et specifikt land; disse spil har ofte svagere spillere.

ExpressVPN er dog ikke beregnet som et middel, der skal bruges til at få adgang til pokersider i lande, hvor det er forbudt, eller skabe en fordel på pokerbordet, da det er i strid med reglerne for de fleste pokersider.