Hvad er Tingenes internet-enheder?

Hvad er IoT? IoT er en forkortelse for Internet of Things og bliver på dansk kaldet Tingenes internet. Det henviser til den verden af genstande i din dagligdag, der kan forbindes til internettet og fjernstyres via din mobiltelefon eller tablet. Smart home-enheder falder ind under denne kategori og kan være alt fra køleskabe og kedler til sikkerhedskameraer og dørlåse. Eksempler på populære IoT-enheder: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring doorbell-kamera, Nest Protect røgalarm, Philips Hue-smarte lys.