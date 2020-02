Hvorfor bruge en VPN til VoIP?

Frihed til at ringe

Nogle lande i Mellemøsten og Asien blokerer VoIP-tjenester som Skype og Viber med en firewall. ExpressVPN fjerner blokeringer af VoIP-tjenester så du kan holde kontakten med familie og venner, uanset hvor i verden du er.

Hurtigere hastigheder

Normalt ville et lag af stærk kryptering sænke hastigheden på din forbindelse, men ExpressPVN's servere er lynhurtige og bliver konstant optimerede, så du vil nok ikke mærke nogen forskel. Her er Skypes anbefalinger for upload-/downloadhastigheder:

Opkaldstype Minimumshastighed

(upload/download) Anbefalet hastighed

(upload/download) Opkald 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Videoopkald/Skærmdeling 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Videoopkald (høj kvalitet) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Videoopkald (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Gruppevideo (3 personer) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Gruppevideo (5 personer) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Gruppevideo (7+ personer) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Spar penge

Skype, Viber og Google Hangouts tilbyder alle meget lave priser på internationale opkald når du ringer til mobil- eller fastnettelefoner. Det betyder at du kan spare penge, når du bruger VoIP igennem en VPN-tunnel i stedet for din lokale internetudbyder.

Vælg den VPN-serverplacering der er nærmest modtageren af dit VoIP-opkald for at få de bedste priser!

Større VoIP-sikkerhed

Når hele din internetforbindelse bliver krypteret med 256-bit AES kryptering så betyder det at dine VoIP-samtaler vil være beskyttet imod at få dine data gemt af din internetubyder og/eller VoIP-tjenesteudbyder. Kryptering undgår også packet-sniffing og eventuelle forsøg på at begrænse din båndbredde baseret på din internetbrug.

ExpressVPN krypterer din internetforbindelse og skjuler din IP-adresse så du kan bruge VoIP-tjenester som Skype, Viber og Google Hangouts, hvor som helst i verden, selv i lande hvor disse tjenester bliver blokeret.

