Søg på DuckDuckGo med en VPN.

I deres privatlivspolitik finder du følgende: Din webbrowser sender automatisk oplysninger om din computer til DuckDuckGo. Men i modsætning til andre søgemaskiner logger DuckDuckGo ikke disse oplysninger.

Det betyder dog ikke, at den hjemmesider, du ender med at besøge, gør det samme. DuckDuckGo beskytter din IP-adresse og andre identificerende data, men kun til et vist punkt. Hvis du gerne vil dække eventuele huller og have en sikrere onlineoplevelse, skal du bruge en VPN til at skjule din IP-adresse