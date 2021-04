Fjern blokering af Omegle hvor som helst med en VPN

Hvad er Omegle?

Omegle blev lanceret i 2009 og er et gratis online chat-websted, der forbinder brugere tilfældigt og anonymt.

Selvom det oprindeligt startede som en tekstbesked-platform, introducerede det hurtigt videokonferencer og senere “spy (question) mode,", som giver brugerne mulighed for at stille et spørgsmål til to andre fremmede og “spionere” på deres samtale. Omegle har også indført “college student chat” for studerende med .edu e-mails for at chatte med deres klassekammerater og kolleger gennem webstedet.