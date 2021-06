Sådan fungerer en sikker VPN med Locast

Locast er en gratis service, der tilbyder live streams af lokale amerikanske tv-kanaler over internettet. Disse kanaler er gratis overalt for alle inden for disse markeder, men at se online kræver ofte legitimationsoplysninger fra en betalings-tv-udbyder, såsom et kabel- eller satellitfirma eller en internetadgang uden ledning. Locast tilbyder et alternativ til brugere, der ikke kan se på traditionelle måder, fordi de ikke har et fjernsyn eller en antenne, eller fordi signalet er blokeret af lokalt terræn.