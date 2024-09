Du kan streame US Open 2024 nemt og sikkert med en VPN ved at følge disse få trin:

Forbind til en serverplacering, der matcher den tv-udbyder, du vil se. Australske tennisfans kan f.eks. forbinde til en australsk server for at se US Open gratis og sikkert på 9Now.

Ser du på en computer? Brug ExpressVPN’s browserudvidelse til Chrome, Firefox, eller Edge for at få den bedste streamingoplevelse.

Bedste VPN til at se US Open 2024

ExpressVPN er den bedste VPN til tennisfans, der vil streame US Open 2024 sikkert. Du får næste generations 10-Gbps-servere forskellige steder i verden og fuld databeskyttelse af en VPN, uden at du behøver gå glip af et eneste sekund. ExpressVPN har brugervenlige apps til Windows, Mac, Android og iOS, og derudover tilbyder tjenesten en række forskellige måder, du kan streame på dit TV. Hvis du har brug for hjælp undervejs, tilbyder ExpressVPN døgnåben livechatsupport og 30 dages fuld returret!

Vil du se på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Sådan streamer du på dit tv

Sådan ser du US Open gratis i 2024

Australien

9Now

Australiens Channel 9 har gratis udsendelsesrettigheder til US Open 2024! Seerne kan se US Open via 9Now-hjemmesiden eller via mobilapps til iOS og Android. Du skal muligvis indtaste et gyldigt australsk postnummer (f.eks. 2000 eller 3001) for at tilmelde dig, men det er helt gratis.

Stream 9Now med en VPN

New Zealand

TVNZ

Seere i New Zealands kan få deres tennislyst styret ved at livestreame US Open gratis på TVNZ+, som er den online streamingtjeneste fra den gratis tv-kanal TVNZ.

Vil du se på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Se TVNZ+ med en VPN

Se US Open 2024 med en gratis prøveperiode

USA

YouTube TV

Pris: Priserne starter fra 73 USD/måned

Kanaler: ABC, ESPN, ESPN 2

Hvis du bor i USA, tilbyder YouTube TV kanalerne, der sender US Open, og et abonnement koster 73 USD/måned. Du skal muligvis indtaste et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.), men tjenesten accepterer en bred vifte af betalingsmuligheder. Hvis du ikke vil binde dig til YouTube TV, kan du prøve den gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et gyldigt amerikansk kredit-/debetkort eller PayPal for at abonnere på YouTube TV. Du kan dog stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/debetkort.

Få ExpressVPN

Fubo

Pris: 80 USD/måned

Kanaler: ABC, ESPN, ESPN 2

Leder du efter en anden måde at se US Open 2024? Tjek Fubo, som tilbyder ABC, ESPN, ESPN 2, og her får du en 7-dages gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kredit-/debetkort for at abonnere. Den anvendte faktureringsadresse kan afgøre, hvilke lokale kanaler der er tilgængelige, og du kan muligvis ikke ændre din placering.

Sådan streamer du Fubo

DirecTV Stream

Pris: Priserne starter fra 85 USD/måned

Kanaler: ABC, ESPN, ESPN 2

DirecTV Stream er ofte lidt dyrere, men det er en god mulighed for amerikanske tennisfans, der gerne vil streame US Open, hvis du foretrækker en tv-løsning fremfor en streaming-app. Tjenesten tilbyder en 5-dages gratis prøveperiode.

Stream DirecTV med en VPN

Andre måder at livestreame US Open på

USA

ESPN+

Pris: 11 USD/måned

ESPN+ sender US Open-transmissioner, der vises på ABC, ESPN og ESPN 2. Du skal være opmærksom på, at du typisk har brug for et gyldigt tv-abonnement, enten hos et traditionelt kabelselskab eller en tv-løsning som YouTube TV for at kunne streame US Open på ESPN+.

Se ESPN med en VPN

Hulu+Live TV

Pris: 77 USD/måned

Kanaler: ABC, ESPN, ESPN 2

Hulu tilbyder ikke en gratis prøveperiode, men amerikanske brugere kan få en live tv-pakke, der inkluderer alle de største kanaler, hvor du kan streame US Open samt mange regionale sportskanaler. Der er ingen gratis prøveperiode tilgængelig.

Se Hulu med en VPN

Sling TV

Pris: Varierer

Kanaler: ABC, ESPN, ESPN 2

Sling TV giver amerikanske abonnenter mulighed for at streame hver eneste US Open-kamp live. Du får også adgang til andre kanaler, inklusive NBA TV, MLB Network, NHL Network og beIN SPORTS.

Ser du på en computer? Brug ExpressVPN’s browserudvidelse til Chrome, Firefox, eller Edge for at få den bedste streamingoplevelse.

Stream Tennis med Sling

Canada

TSN+

Pris: 20 CAD/måned

Canadiske fans kan streame US Open live på TSN+. Selvom der ikke tilbydes en gratis prøveperiode, giver TSN+ brugerne mulighed for at købe et daypass for mindre end 11 CAD. Det er praktisk, hvis du kun vil se en specifik kamp eller finalen. Tjek programoversigten på forhånd.

Få ExpressVPN

Storbritannien

Sky Sports

Pris: Priserne starter fra 22 GBP/måned

Britiske fans kan streame US Open på Sky Sports. Sky Sports er kun tilgængeligt for beboere i Storbritannien og Irland og kræver et abonnement. Hvis du har et abonnement, kan du til gængæld også se alle tenniskampene online via Sky Go apps til desktop, iOS og Android.

Bemærk: Du skal bruge et britisk eller irsk kredit-/debetkort for at abonnere.

Vil du se på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Se Sky med en VPN

Australien

Stan Sport

Pris: 10 AUD/måned (ud over et eksisterende Stan-abonnement på 15 AUD/måned).

Australske fans kan se US Open-kampene uden reklamer, live og on-demand via Stan Sport. Stan Sport er en tilføjelsesmulighed, som koster 10 AUD/måned ekstra, hvis du vil tilføje denne tjeneste til dit Stan-abonnement, som koster 15 AUD/måned.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et australsk kredit-/debetkort og postnummer for at tilmelde dig.

Livestream tennis

Kan jeg bruge en VPN til at se US Open 2024 fra et andet land?

Nogle brugere ser US Open ved at oprette forbindelse til en VPN-server i et andet land end deres eget, men det kan krænke ophavsretten eller streamingtjenestens vilkår for brug. ExpressVPN er en tjeneste til databeskyttelse og sikkerhed og brug af tjenesten som et middel til at omgå ophavsretten strider mod vores Servicevilkår. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er selv ansvarlig for at overholde alle relevante vilkår og love.

Få ExpressVPN

Hvornår starter US Open 2024?

US Open 2024 starter mandag, 26. august.

Hvor spilles US Open 2024?

US Open 2024 spilles på USTA Billie Jean King National Tennis Center i Queens i New York.

Programmet for US Open 2024

Dato Runde 26. august – 2. september 2024 Første runder 3.-4. september 2024 Kvartfinaler 5. september 2024 Kvindernes semifinale 6. september 2024 Mændenes semifinale 7. september 2024 Kvindernes finale 8. september 2024 Mændenes finale

Stream sport med ExpressVPN

Hvem er spillerne i US Open 2024?

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz og Iga Świątek er blandt de store navne, der forventes at konkurrere i US Open 2024.

Sådan livestreamer du US Open på alle dine enheder

Tennisfans kan livestream US Open på mange forskellige enheder lige fra smartphones og tablets til spilkonsoller og tv’er.

Sådan streamer du på dit tv

Hvad er pengepræmien for US Open 2024?

Pengepræmien for US Open 2024 er endnu ikke blevet offentliggjort. Novak Djokovic og Coco Gauff vandt dog 3 millioner USD hver, da de vandt US Open i 2023 over henholdsvis Daniil Medvedev og Aryna Sabalenka.

De seneste vindere af US Open

Novak Djokovic, Rafael Nadal og Coco Gauff har alle vundet US Open i de seneste år. Her er en komplet liste over alle vindere siden 2014.

År Vinder mænd Vinder kvinder 2014 Marin Čilić (Første titel) Serena Williams (Sjette titel) 2015 Novak Djokovic (Anden titel) Flavia Pennetta (Første titel) 2016 Stan Wawrinka (Første titel) Karolína Plíšková (Første titel) 2017 Rafael Nadal (Anden titel) Sloane Stephens (Første titel) 2018 Novak Djokovic (Tredje titel) Naomi Osaka (Første titel) 2019 Rafael Nadal (Tredje titel) Bianca Andreescu (Første titel) 2020 Dominic Thiem (Første titel) Naomi Osaka (Anden titel) 2021 Daniil Medvedev (Første titel) Emma Raducanu (Første titel) 2022 Carlos Alcaraz (Første titel) Iga Świątek (Første titel) 2023 Novak Djokovic (Fjerde titel) Coco Gauff (Første titel) 2024 Endnu ikke afgjort Endnu ikke afgjort

Få ExpressVPN

ExpressVPN er ikke en VPN-tjeneste, der er beregnet som et middel til omgåelse af ophavsretten. Læs venligst tjenestevilkårene for ExpressVPN og din indholdsudbyders vilkår for brug for flere oplysninger.