Sådan streamer du 2022-23 Champions League fra dit land

Du kan se livestreams af UEFA Champions League med en VPN ved at følge et par nemme trin:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til den VPN-serverplacering, der matcher den udbyder, du vil streame hos. Hvis du f.eks. vil streame fra en britisk udbyder, skal du oprette forbindelse til en sikker server i London. Se sendeplanen for den platform, du vil se, f.eks. BT Sport (UK), og find den kamp, du vil streame. Se med og nyd det!

Se livestreams af Champions League i Irland gratis

RTÉ Player

Pris: Gratis

Kanaler: RTÉ 2

Du kan se få engelske kommentatorer i udvalgte Champions League-fodboldkampe på tirsdage gennem Irlands RTÉ Player.

Bemærk: Kun udvalgte kampe er tilgængelige som livestream. Se sendeplanen her for RTÉ 2 på kampdagen.

Sådan ser du livestreams af Champions League gratis i Østrig

ServusTV

Pris: Gratis

Kanaler: ServusTV

Det østrigske tv-selskab ServusTV sender udvalgte Champions League-fodboldkampe med tysk kommentator.

Bemærk: Se sendeplanen for at se, om kampene er tilgængelige som stream.

Sådan streamer du UEFA Champions League-kampene live i USA

Paramount Plus

Pris: 6 USD/måned og opefter

Kanaler: CBS og CBS Sports Network

CBS har senderettigheder til UEFA Champions League i USA. Hver kamp er tilgængelig live via Paramount Plus, mens udvalgte kampe vil blive sendt på CBS og CBS Sports Network. Paramount Plus tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kreditkort for at abonnere på Paramount Plus.

YouTube TV

Pris: 65 USD/måned og opefter

Kanaler: CBS og CBS Sports Network

YouTube TV vil vise udvalgte kampe på CBS og CBS Sports Network. YouTube TV tilbyder også en gratis prøveperiode, hvis du kun ønsker at se en bestemt kamp.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kreditkort for at abonnere på YouTube TV. Hvis du ikke har et, kan du abonnere via Google Pay i stedet.

fuboTV

Pris: 70 USD/måned

Kanaler: CBS og CBS Sports Network

Livestream Champions League-kampe hele sæsonen med fuboTV, som sender både CBS og CBS Sports Network til at se kampene.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kreditkort for at abonnere på fuboTV.

DirekteTV Stream

Pris: 95 USD/måned og opefter

Kanaler: CBS og CBS Sports Network

Livestream UEFA Champions League-kampe med DirecTV Stream ved at abonnere på deres pakke “Ultimate”, som omfatter CBS og CBS Sports Network, der viser kampe under hele turneringen. Hvis du kun ønsker at se en bestemt kamp, kan du prøve den gratis prøveperiode på fem dage.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på DirecTV Stream.

Sådan ser du 2022–23 Champions League-livestreams i Canada

DAZN

Pris: 25 CAD/måned eller 200 CAD/år

DAZN Canada er en fantastisk måde at streame UEFA Champions League-kampene live under hele konkurrencen, herunder finalen den 10. juni 2023. Men husk, at DAZN ikke længere tilbyder en gratis prøveversion.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et canadisk kredit-/betalingskort og postnummer (f.eks. G1X 2W1, V9N 9C5) for at abonnere på DAZN Canada. Hvis du ikke har et, kan du abonnere via PayPal i stedet.

Sådan ser du livestreams af Champions League i Storbritannien

BT Sport

Pris: 25 GBP/måned og ofefter

Hvis du bor i Storbritannien, er BT Sport din bedste mulighed for at se livestreams af UEFA Champions League. Du behøver ikke BT-bredbånd for at streame sport online: du skal blot vælge et månedligt abonnement i stedet for at tilgå alle BT Sport-kanaler uden binding. Du kan sætte BT Sport-appen eller -webafspilleren op inden for 15 minutter.

Bemærk: Denne tjeneste er kun tilgængelig for beboere i Storbritannien og Irland. Du skal have et BT-id for at se streamen online. For at få et BT-id skal du bruge en tv-licens, et gyldigt postnummer og et britisk kredit-/betalingskort.

Livestream Champions League online i Indien

SonyLIV

Pris: 300 INR/måned eller 1.000 INR/år

SonyLIV har rettigheder til at sende UEFA Champions League-kampe i Indien. Kampene kan streames via SonyLIV-appen og -hjemmesiden.

Bemærk: Du skal bruge et indisk kreditkort for at abonnere på SonyLIV.

Se 2022-23 højdepunkter fra UEFA Champions League

YouTube

Gå til UEFA’s YouTube-kanal for at se de seneste Champions League-højdepunkter samt klassiske kampe, interviews og meget mere.