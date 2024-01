Sådan kan du live streame Tour de France 2022 gratis online

Zattoo

Pris: Gratis

Kanaler: ITV

Zattoo Switzerland er en fantastisk måde at se alle etaper af turen gratis. For at livestreame Tour de France sikkert med en VPN:

Sådan ser du Tour de France på ITV:

Få ExpressVPN . Opret forbindelse til en serverplacering i Schweiz. Tilmeld dig på Zattoo.com. Begynd at se gratis!

Vil du se det på den store skærm? Læs mere om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

ITV4

Pris: Gratis

Kanaler: ITV4

Den britiske tv-station ITV tilbyder dækning af Tour de France i 2022. Du kan se det gratis:

Få ExpressVPN . Opret forbindelse til en serverplacering i Storbritannien. Tilmeld dig på ITV. Du skal muligvis angive et gyldigt britisk postnummer (f.eks. WC1X 0AA). Nyd det!

Vil du se det på den store skærm? Læs mere om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

France TV

Pris: Gratis

Findes der en bedre måde at se turen på end på en fransk kanal? France TV Sport sender Tour de France gratis på deres hjemmeside.

Sådan livestreamer du Tour de France på France TV:

Få ExpressVPN . Opret forbindelse til en serverplacering i Frankrig. Gå til France TV. Stream turen!

Bemærk: Denne stream er på fransk.

Vil du se det på den store skærm? Læs mere om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

RTBF

Pris: Gratis

Belgiens RTBF har tv-rettighederne til Tour de France i 2022 og vil tilbyde en gratis stream af begivenheden.

For at se Tour de France på RTBF:

Få ExpressVPN . Opret forbindelse til en serverplacering i Belgium. Gå til RTBFs hjemmeside. Se det hele gratis!

Bemærk: Denne stream er på fransk.

Vil du se det på den store skærm? Læs mere om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Kan jeg bruge en VPN til at se Tour de France fra et andet land?

ExpressVPN er en tjeneste til privatliv og sikkerhed og bør ikke bruges som et middel til at omgå ophavsretten. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er ansvarlig for at overholde vores servicevilkår, din indholdsudbyders vilkår og eventuelle gældende love.

Andre måder at se Tour de France 2022 live online på

Eurosport

Pris: Varierer

Kanaler: Eurosport 1 og Eurosport 2

Eurosport leverer direkte dækning af Tour de France 2022 i Europa. Husk at tjekke den officielle Eurosport-tidsplan. Eurosport tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage.

Sådan ser du begivenheden på Eurosport:

Få ExpressVPN . Opret forbindelse til en serverplacering i Storbrittanien, Frankrig eller Italien. Tilmeld dig på Eurosport Læn dig tilbage og nyd det!

NBC og Peacock TV

Pris: 10 USD/måned og opefter

Kanaler: NBCSN, NBC, og Peacock TV

NBC har tv-rettighederne til Tour de France i USA. Tour de France vil blive sendt på NBC og NBCSN samt simulcastet på NBC’s streamingtjeneste Peacock TV. Der er forskellige gratis prøveversioner til rådighed.

Sådan kan du se med:

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kredit- eller betalingskort for at abonnere på fuboTV, Sling TV, Hulu, DirecTV Stream eller Peacock TV.

Lær mere om at bruge fuboTV, YouTube TV, Sling TV, DirecTV Stream, og Hulu + Live TV med ExpressVPN.

Se højdepunkterne fra Tour de France på YouTube

Tour de France YouTube-kanalen tilbyder højdepunkter, de bedste øjeblikke, backstage, daglige resuméer og meget mere. Sådan ser du:

Få ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering, hvor YouTube er tilgængelig. Gå til den officielle Tour de France YouTube-kanal. Nyd alle deres highlights!

Vil du se det på den store skærm? Læs mere om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Hvornår og hvor er Tour de France 2022?

Dette års udgave af turen finder sted fra den 1.-24. juli 2022. Tour de France betragtes som en af verdens mest ikoniske landevejscykel-events og består af 21 etaper i løbet af 25 dage. Ruten for dette år starter i Danmark og kulminerer med den klassiske afslutning på Champs-Élysées i Paris. Her er tidsplanen for 2022 Tour de France-løbet: