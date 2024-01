Se cykling med livestream online på DR TV

Pris: Gratis

Kanaler: TV2

DR TV har rettighederne til at sende udvalgte cykelbegivenheder i Danmark. Denne gratis kanal kan streames fra den officielle DR-hjemmeside. Tjek den officielle oversigt, så du ved, hvornår du skal se med.

For at se cykling på DR skal du:

Få ExpressVPN . Forbinde til en serverplacering i Danmark. Gå til DR og klikke på “Live”. Nyd, at du nu kan se med!

Få flere oplysninger om, hvordan du ser DR TV med ExpressVPN.

Se livestreaming af cykling online på Eurosport

Pris: 5 EUR/måned eller mere

Kanaler: Eurosport 1 and Eurosport 2

Eurosport giver livedækning af cykelbegivenheder året rundt. Sørg for at tjekke den officielle oversigt på Eurosport, så du ved, hvornår du skal tune ind.

Se cykling live på Eurosport med en VPN:

Få ExpressVPN . Forbind til en sikker serverplacering i Danmark. Tilmeld dig Eurosport .Du skal muligvis angive et gyldigt dansk kredit-/betalingskort og postnummer (f.eks. “1054, 1054”.) Nyd din streaming!

Se cykelsport via livestreams online gratis på ITV

Pris: Gratis

Kanaler: ITV 4

Det britiske netværk ITV har livedækning af udvalgte cykelløb på engelsk. Du kan se events live via Zattoo (Schweiz) eller ITV (Storbritannien).

Sørg for, at du tjekker den officielle oversigt. Det er helt gratis!

For at se skal du privat og sikkert:

Få ExpressVPN . Forbind til en sikker serverplacering i Schweiz (Zattoo) eller Storbritannien (ITV Hub). Tilmeld dig via Zattoo Switzerland eller ITV Hub . Du skal muligvis angive et gyldigt britisk postnummer (f.eks. “WC1X 0AA”) for at tilmelde dig ITV Hub. Se nu med gratis!

Lær mere om streaming på Zattoo og ITV Hub med ExpressVPN.

Kan jeg bruge en VPN til at se cykling fra et andet land?

ExpressVPN er en tjeneste til privatliv og sikkerhed og bør ikke bruges som et middel til at omgå ophavsretten. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er ansvarlig for at overholde vores servicevilkår, din indholdsudbyders vilkår og eventuelle gældende love.

