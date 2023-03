Wie schaltet ein VPN PayPal frei?

Ein VPN, also ein virtuelles privates Netzwerk, hebt die Sperrung von PayPal auf, indem es Ihnen eine andere IP-Adresse zuweist und den Anschein erweckt, dass Sie sich in einem anderen Land befinden. Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, kann ein VPN Ihnen helfen, mit Servern in Ihrem Heimatland verbunden zu bleiben, sodass Sie weiterhin problemlos auf Ihre Bank- und Zahlungsdienste zugreifen können. Wenn Sie ins Ausland umziehen – vorübergehend oder dauerhaft – müssen Sie an Ihrem neuen Standort ein neues PayPal-Konto einrichten.

Wenn Sie ein VPN verwenden, können Sie die Zensur von Behörden, Büros und Schulen umgehen, die mit Filtern oder Firewalls arbeiten. So können Sie ungehindert auf Websites, Apps und Streamingdienste zugreifen.

Mit VPN-Servern in 94 Ländern auf der ganzen Welt hilft Ihnen ExpressVPN, auf PayPal zuzugreifen, egal wo Sie sich befinden. Außerdem ersetzt es Ihre IP-Adresse und verschlüsselt Ihren Datenverkehr, damit Sie sicher und geschützt online gehen können.