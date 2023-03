O que é o PayPal?

O PayPal é um sistema de pagamentos online e uma das plataformas de pagamento mais utilizadas do mundo, com nada menos que meio bilhão de usuários ativos ao redor do mundo. É oferecido como uma opção pela maioria dos vendedores em todo o mundo e pode ser usado para fazer compras pela Internet, pagamentos de contas e transferências de dinheiro. Os clientes do PayPal podem fazer pagamentos na plataforma através do saldo da conta PayPal, Crédito PayPal, contas bancárias, saldo de recompensas, cartões de crédito e cartões de débito.