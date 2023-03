Hvordan fjerner et VPN blokkeringen av PayPal?

Et VPN, eller virtuelt privat nettverk, opphever blokkeringen av PayPal ved å gi deg en annen IP-adresse, så det ser ut som om du befinner deg i et annet land. Hvis du reiser til utlandet, kan et VPN hjelpe deg med å holde deg koblet til servere i hjemlandet ditt, slik at du kan fortsette å få tilgang til bank- og betalingstjenestene dine. Hvis du flytter til utlandet – enten midlertidig eller permanent – må du opprette en ny PayPal-konto på det nye stedet.

Når du bruker et VPN, kan du omgå sensur fra myndigheter, arbeidsplasser og skoler som har innført med filtre eller brannmurer. Dette lar deg få tilgang til nettsteder, apper og strømmetjenester med frihet.

Med VPN-servere i 94 land over hele verden, kan ExpressVPN hjelpe deg med å få tilgang til PayPal uansett hvor du er. Den bytter også ut IP-adressen din og krypterer trafikken din, slik at du kan gå nett med sikkerhet og personvern.