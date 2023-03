Come fa una VPN a sbloccare PayPal?

Una VPN, o virtual private network, può sbloccare PayPal fornendoti un indirizzo IP diverso e facendoti apparire in un altro paese. Se viaggi all'estero, una VPN può aiutarti a rimanere connesso ai server nel tuo paese d'origine in modo da poter continuare ad accedere ai tuoi servizi bancari e di pagamento senza problemi. Se ti trasferisci all'estero, temporaneamente o permanentemente, dovrai creare un nuovo account PayPal nella tua nuova sede.



Quando si utilizza una VPN, è possibile aggirare la censura governativa, dell'ufficio o della scuola con filtri o firewall. Ciò ti consente di accedere a siti Web, app e servizi di streaming in libertà.

Con server VPN in 94 paesi in tutto il mondo, ExpressVPN ti aiuta ad accedere a PayPal indipendentemente da dove ti trovi. Si occupa anche di sostituire il tuo indirizzo IP e di crittografare il tuo traffico in modo da poter avere sicurezza e privacy quando sei online.