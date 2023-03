PayPal är en onlinebetaltjänst och en av världens mest använda betalningsplattformar med strax under en halv miljard aktiva användare över hela världen. De flesta butiker och tjänster i världen erbjuder det som betalningsalternativ och det kan användas för att shoppa online , betala räkningar och överföra pengar. PayPal-kunder kan enkelt göra betalningar på plattformen via PayPals saldokonto, PayPal Credit, bankkonton, belöningssaldon, kreditkort och bankkort.

