Hvordan fjerner en VPN blokering på PayPal?

En VPN, eller virtuelt privat netværk, fjerner blokeringen af PayPal ved at give dig en anden IP-adresse og få dig til at se ud som om, at du befinder dig i et andet land. Hvis du rejser til udlandet, kan en VPN hjælpe dig med at holde forbindelsen til servere i dit hjemland, så du fortsat har adgang til dine bank- og betalingstjenester. Hvis du flytter til udlandet - enten midlertidigt eller permanent - skal du oprette en ny PayPal-konto i det nye land.

Når du bruger en VPN, kan du omgå censur fra regeringer, arbejdspladser og skoler, som er indført ved hjælp af filtre eller firewalls. Det giver dig mulighed for at få fri adgang til websteder, apps og streamingtjenester.

ExpressVPN har VPN-servere i 94 lande og hjælper dig med at få adgang til PayPal, uanset hvor du befinder dig. Den erstatter også din IP-adresse og krypterer din trafik, så du kan få en mere sikker og privat adgang til internettet.