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ExpressVPN, yurt dışına seyahat ederken güvenli ödemeler yapmanıza ve PayPal üzerinden para aktarmanıza yardımcı olur.

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3 kolay adımda VPN ile PayPal nasıl kullanılır

1. Adım

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ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.

2. Adım

Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteren dünya.

PayPal'ın engellenmediği bir VPN konumuna bağlanın.

3. Adım

PayPal logosu ile laptop, tablet ve telefon.

PayPal ile güvenli bir şekilde para gönderin ve alın!

ExpressVPN ile her yerden PayPal ile güvenle ödemeler yapın

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PayPal logosu olan bir masaüstü ve dizüstü bilgisayar.

PayPal nedir?

PayPal bir çevrimiçi ödeme sistemidir ve dünya çapında yarım milyarın biraz altında aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok kullanılan ödeme platformlarından biridir. Dünya çapında çoğu satıcı tarafından bir ödeme aracı olarak sunulur ve çevrimiçi alışveriş, fatura ödemeleri ve para transferleri için kullanılabilir. PayPal müşterileri, platformda PayPal hesap bakiyesi, PayPal Kredisi, banka hesapları, ödül bakiyesi, kredi kartları ve banka kartları aracılığıyla ödeme yapabilir.

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İnternet erişimini engelleyen bir güvenlik duvarı.

PayPal neden bazı ülkelerde yok?

Bazı ülkelerdeki finansal kurallar ve düzenlemeler nedeniyle, PayPal'ın kullanımına belirli kısıtlamalar getirilmiştir. Bununla birlikte PayPal, belirli sitelere ve hizmetlere erişimi sınırlayan IT politikaları nedeniyle okul veya ofis ağlarında da engellenebilir.

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PayPal güvenlik duvarını aşıyor: PayPal'a her yerde engeli kaldırmak için VPN kullanın.

VPN PayPal engelini nasıl kaldırır?

VPN veya sanal özel ağ, size farklı bir IP adresi vererek sizi farklı bir ülkedeymiş gibi göstererir vve PayPal'ın engellemesini kaldırır. Yurt dışına seyahat ediyorsanız bir VPN kendi ülkenizdeki sunuculara bağlı kalmanıza yardımcı olabilir, böylece bankacılık ve ödeme hizmetlerinize sorunsuz bir şekilde erişmeye devam edebilirsiniz. Geçici veya kalıcı olarak yurt dışına taşınıyorsanız yeni yerinizde yeni bir PayPal hesabı oluşturmanız gerekir.

VPN kullanırken, filtreler veya güvenlik duvarlarıyla uygulanan devlet, ofis ve okul sansürünü atlatabilirsiniz. Bu, web sitelerine, uygulamalara ve video hizmetlerine özgürce erişmenizi sağlar.

94 ülkede VPN sunucularıyla ExpressVPN, nerede olursanız olun PayPal'a erişmenize yardımcı olur. Ayrıca IP adresinizi değiştirir ve trafiğinizi şifreler, böylece güvenle ve gizlilikle çevrimiçi olabilirsiniz.

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Herhangi bir cihazda PayPal'a engeli kaldırın

ExpressVPN uygulamalarını indirin.

ExpressVPN; iOS, Android, Mac, Windows, tarayıcılar ve Linux dahil desteklenen her platformda PayPal ile çalışır. Arka planda çalışan ExpressVPN ile PayPal'ı herhangi bir cihazda güvenle kullanabilirsiniz.

SSS: PayPal VPN'i

PayPal VPN ile çalışır mı?
PayPal ile ExpressVPN'e ödeme yapabilir miyim?
PayPal için en iyi VPN hangisi?

PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Kendinizi her platformda koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

ExpressVPN aboneliğiniz; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Android TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

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Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları

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Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

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ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

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Her yerden güvenli erişim

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum ve sorun giderme konusunda size yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız.

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