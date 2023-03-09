VPN PayPal engelini nasıl kaldırır?

VPN veya sanal özel ağ, size farklı bir IP adresi vererek sizi farklı bir ülkedeymiş gibi göstererir vve PayPal'ın engellemesini kaldırır. Yurt dışına seyahat ediyorsanız bir VPN kendi ülkenizdeki sunuculara bağlı kalmanıza yardımcı olabilir, böylece bankacılık ve ödeme hizmetlerinize sorunsuz bir şekilde erişmeye devam edebilirsiniz. Geçici veya kalıcı olarak yurt dışına taşınıyorsanız yeni yerinizde yeni bir PayPal hesabı oluşturmanız gerekir.

VPN kullanırken, filtreler veya güvenlik duvarlarıyla uygulanan devlet, ofis ve okul sansürünü atlatabilirsiniz. Bu, web sitelerine, uygulamalara ve video hizmetlerine özgürce erişmenizi sağlar.

94 ülkede VPN sunucularıyla ExpressVPN, nerede olursanız olun PayPal'a erişmenize yardımcı olur. Ayrıca IP adresinizi değiştirir ve trafiğinizi şifreler, böylece güvenle ve gizlilikle çevrimiçi olabilirsiniz.