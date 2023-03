Hoe deblokkeert een VPN PayPal?

Een VPN oftewel virtueel privénetwerk, deblokkeert PayPal door je een ander IP-adres te geven en het te laten lijken alsof je in een ander land bent. Als je in het buitenland bent, kan een VPN je helpen om verbonden te blijven met servers in je eigen land, daardoor kun je makkelijk je bank- en betaaldiensten blijven gebruiken. Als je naar het buitenland verhuist — tijdelijk of voorgoed — moet je een nieuw PayPal account maken op je nieuwe locatie.

Door een VPN te gebruiken kun je censuur van overheid, werk of school omzeilen die op filters of firewalls is gebaseerd. Zo kun je websites, apps en streamingdiensten in alle vrijheid gebruiken.

Met VPN-servers in 94 landen overal ter wereld helpt ExpressVPN je PayPal te bereiken waar je ook bent. Het vervangt ook je IP-adres en versleutelt je verkeer dus kun je veilig en privé het internet op.